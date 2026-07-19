Дорогие наши Артем и Лиза!!! Кажется, только вчера мы волновались за вас у ЗАГСа, а пролетел уже целый год.
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Дорогие наши Артем и Лиза!!! Кажется, только вчера мы волновались за вас у ЗАГСа, а пролетел уже целый год.
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