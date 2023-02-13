Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

100 подписчиков

Стефано Доменикали: «Контроль над потолком расходов нужно осуществлять гораздо быстрее»

Стефано Доменикали высказался о нарушениях потолка расходов в «Формуле-1». В 2021 году лимит превысил «Ред Булл», однако команда была наказана лишь во второй половине сезона-2022.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх