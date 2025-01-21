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Мировое обозрение

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Украинские журналисты не дождались на инаугурации Трампа слов об Украине. Пришлось придумать

Украинские журналисты не дождались на инаугурации Трампа слов об Украине. Пришлось придумать

Несмотря на то, что во время инаугурации новый президент США Дональд Трамп в своей речи не сказал ни слова про Украину, украинские пропагандисты моментально попытались традиционно превратить поражение в победу.

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