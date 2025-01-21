Украинские журналисты не дождались на инаугурации Трампа слов об Украине. Пришлось придумать

Несмотря на то, что во время инаугурации новый президент США Дональд Трамп в своей речи не сказал ни слова про Украину, украинские пропагандисты моментально попытались традиционно превратить поражение в победу.
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