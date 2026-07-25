«Почему именно сейчас? Фаза 2.0», — объясняет Андрей Мартьянов

Краткое содержание материала:В этом видео представлен перевод военно-стратегического анализа Андрея Мартянова об изменении темпов глобальной геополитики, ускорении событий на основных фронтах конфликтов и структурных причинах выбора времени ключевыми игроками.
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