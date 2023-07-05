Российский военный рассказал о способном попасть в форточку снаряде

Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что российские модернизированные снаряды «Краснополь-М2» являются настолько высокоточными, что, преодолевая расстояние до 26 километров, могут попасть в форточку.
Ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что российские модернизированные снаряды «Краснополь-М2» являются настолько высокоточными, что, преодолевая расстояние до 26 километров, могут попасть в форточку.
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