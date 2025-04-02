Прогноз погоды в Крыму на среду.• Симферополь: +14°, дождь• Севастополь: +14°, дождь• Ялта: +15°, дождь• Алушта: +15°, дождь• Евпатория: +14°, дождь• Саки: +14°, дождь• Бахчисарай: +12°, дождь• Джанкой: +12°, дождь• Судак: +14°, дождь• Феодосия: +13°, дождь• Керчь: +13°.
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