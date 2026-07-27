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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартинс забил 25-й гол за «Спартак» и делит 9-е место среди легионеров с Адриано и Понсе. Рекорд у Промеса – 114 мячей

Мартинс забил 25-й гол за « Спартак » и делит 9-е место среди легионеров Хавбек « Спартака » Кристофер Мартинс забил гол в матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Родины» (3:0).

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