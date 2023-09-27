Positive Technologies: обнаружена кибергруппировка, атакующая предприятия РФ

Крупная российская компания по кибербезопасности Positive Technologies обнаружила кибергруппировку Dark River, которая совершает атаки на российские предприятия с использованием инструментов для шпионажа и кражи конфиденциальной информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии