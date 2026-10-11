Взломанные камеры видеонаблюдения стали средством военной разведки — WSJ

Передвижения противника отслеживаются миллионами взломанных видеокамер наблюдения лучше, чем это делали шпионы, пишет 11 октября The Wall Street Journal (WSJ).
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