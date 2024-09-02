Путин посещает Монголию с официальным визитом

Политика как она есть

Президент России Владимир Путин посетил Монголию впервые за пять лет. Официальный визит, начавшийся вечером 2 сентября, проходит по приглашению монгольского лидера Ухнаагийн Хурэлсуха, который сделал такое предложение российскому коллеге на встрече в Пекине осенью 2023 года.