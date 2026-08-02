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Царьград

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В Екатеринбурге показали «Дакар»-технику: КАМАЗы и багги Карякина

В Екатеринбурге показали «Дакар»-технику: КАМАЗы и багги Карякина

В рамках фестиваля «Энергия РМК.Лето» в спортивном квартале Архангела Михаила в Екатеринбурге 1 и 2 августа организована выставка уникальных спортивных автомобилей, принимавших участие в ралли «Дакар» и других престижных соревнованиях.

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