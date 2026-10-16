На фоне встречи с королём Бельгии Токаев подписал закон о нефтепродуктах из РФ Встретив бельгийских короля и королеву Филиппа и Матильду, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации протокола, который возобновляет и меняет соглашение с Россией о поставках нефти и нефтепродуктов в республику.