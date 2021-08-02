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Академик РАН объяснил невосприимчивость некоторых людей к коронавирусу

Академик РАН объяснил невосприимчивость некоторых людей к коронавирусу

Часть людей невосприимчива к коронавирусу по ряду причин, отметил Академик РАН Арег Тотолян. Исследователи установили, что повышенной защитой от COVID-19 обладают люди с высоким содержанием лимфоцитов в крови и повышенным уровнем интерферона-альфа.

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