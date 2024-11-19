Активность на Солнце резко возрастет в 2025 году

Количество вспышек и магнитных бурь возрастет летом Максимальная активность Солнца ожидается весной и летом 2025 года, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
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