Макрон предупредил о возможности гражданской войны во Франции

Во Франции существует угроза начала гражданской войны, считает президент страны Эммануэль Макрон. По его мнению, ее могут спровоцировать планы правой партии «Национальное объединение» и левой «Непокоренная Франция».
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