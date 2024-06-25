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Общественная служба новостей

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Макрон предупредил о возможности гражданской войны во Франции

Макрон предупредил о возможности гражданской войны во Франции

Во Франции существует угроза начала гражданской войны, считает президент страны Эммануэль Макрон. По его мнению, ее могут спровоцировать планы правой партии «Национальное объединение» и левой «Непокоренная Франция».

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Комментарии
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Eduard
Давно Макрону голову отрубить надо,он не на французов работает,а против!
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17 час.

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