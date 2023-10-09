Экипаж танка Т-72б3м уничтожил HIMARS в зоне спецоперации

скриншот из видео Министерство обороны РФ поделилось кадрами работы экипажа танка Т-72б3м, который, в числе прочей техники ВСУ, уничтожил реактивную систему залпового огня HIMARS американского производства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии