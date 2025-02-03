Ирландский журналист обвинил Зеленского в воровстве

Своими словами о том, что до Украины дошла только часть из выделенных ей американских денег, Владимир Зеленский по сути признал, что воровал средства, предназначающиеся для оказания военной и финансовой помощи стране.
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