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Женщину в Алтайском крае арестовали за призывы к терроризму

Женщину в Алтайском крае арестовали за призывы к терроризму

Она выкладывала видео с публичными обращениями В Солонешенском районе Алтайского края женщину подозревают в публичных призывах к терроризму через интернет, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

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