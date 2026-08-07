Женщину в Алтайском крае арестовали за призывы к терроризму

Она выкладывала видео с публичными обращениями В Солонешенском районе Алтайского края женщину подозревают в публичных призывах к терроризму через интернет, сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.
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