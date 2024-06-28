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Речь Байдена на дебатах сочли «коллективным самоубийством» партии

Речь Байдена на дебатах сочли «коллективным самоубийством» партии

Неназванный политолог, работавший над предвыборными кампаниями, счел речь действующего президента США Джо Байдена на дебатах с экс-лидером страны Дональдом Трампом «коллективным самоубийством» Демократической партии.

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