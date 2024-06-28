Речь Байдена на дебатах сочли «коллективным самоубийством» партии

Неназванный политолог, работавший над предвыборными кампаниями, счел речь действующего президента США Джо Байдена на дебатах с экс-лидером страны Дональдом Трампом «коллективным самоубийством» Демократической партии.
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