Почему Киев так торопится оцифровать всех "хомячков"?

Автор статьи: Константин Корсун "Когда процесс будет оцифрован, мы будем знать всех наших граждан и где они находятся", – неожиданно главнокомандующий Сырский заговорил об истинной цели цифровизации: "Гражданские цифровизаторы старательно избегают озвучивать этот важный, хотя и скрытый, аспект.
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