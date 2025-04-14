Почему Киев так торопится оцифровать всех "хомячков"?

Автор статьи: Константин Корсун "Когда процесс будет оцифрован, мы будем знать всех наших граждан и где они находятся", – неожиданно главнокомандующий Сырский заговорил об истинной цели цифровизации: "Гражданские цифровизаторы старательно избегают озвучивать этот важный, хотя и скрытый, аспект.