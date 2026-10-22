Механизм призван защитить граждан, которые на этапе покупки выбрали рассрочку от застройщика, но позже захотели рефинансировать остаток долга через банк В России могут разрешить покупателям квартир, приобретенных в рассрочку, переходить на ипотеку без задолженности перед застройщиками.