Механизм призван защитить граждан, которые на этапе покупки выбрали рассрочку от застройщика, но позже захотели рефинансировать остаток долга через банк В России могут разрешить покупателям квартир, приобретенных в рассрочку, переходить на ипотеку без задолженности перед застройщиками.
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