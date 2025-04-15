В Госдуме заявили о пакостях Украины

Депутат Госдумы Журавлев: Украина пакостит, чтобы потом верещать на всю Европу Власти Украины действуют исподтишка, пакостят по всем направлениям, чтобы потом, получив ответ от России, «верещать» на всю Европу, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.