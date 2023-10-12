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Средневековые знаки, которые помогают прогнать бесов и отпугивают ведьм

Средневековые знаки, которые помогают прогнать бесов и отпугивают ведьм

Ведьма и тайный знак. На стенах старинных зданий порой можно обнаружить необычные символы. Многократно пересекающиеся круги, буквы «V», а также фигурки могут рассказать о суевериях и фольклоре народов Средневековой Европы.

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