Средневековые знаки, которые помогают прогнать бесов и отпугивают ведьм

С нами не соскучишься!

Ведьма и тайный знак. На стенах старинных зданий порой можно обнаружить необычные символы. Многократно пересекающиеся круги, буквы «V», а также фигурки могут рассказать о суевериях и фольклоре народов Средневековой Европы.