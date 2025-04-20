НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Ученые открыли новый цвет, который может воспринимать человеческий глаз, но ...

Ученые открыли новый цвет, который может воспринимать человеческий глаз, но ...

Ученые открыли новый цвет, который может воспринимать человеческий глаз, но далеко не все могут его видетьВ журнале Science Advances опубликована статья, описывающая эксперимент, в ходе которого исследователи, предположительно, обнаружили новый цвет, недоступный человеческому глазу без специального оборудования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх