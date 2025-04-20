Ученые открыли новый цвет, который может воспринимать человеческий глаз, но далеко не все могут его видетьВ журнале Science Advances опубликована статья, описывающая эксперимент, в ходе которого исследователи, предположительно, обнаружили новый цвет, недоступный человеческому глазу без специального оборудования.