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В столице Дагестана приостановили все строительные работы

В столице Дагестана приостановили все строительные работы

Строительные работы в Махачкале приостановлены для проведения проверок законности получения разрешений на строительство, а также наличия реальных возможностей присоединения жилья и социальной инфраструктуры к инженерным сетям С 29 ноября 2024 года в Махачкале приостановлены все строительные работы.

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