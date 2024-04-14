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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наталия Шевченко: «Во время гонки поняла, что надо закончить сезон красиво. Четыре нуля – впервые в моей недолгой спортивной карьере»

«Во время гонки я поняла, что надо закончить сезон красиво. Хотелось для себя самой отработать чисто.

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