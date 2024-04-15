Невролог из Марьина организует для пенсионеров лекции «Школы здоровья»

В центре московского долголетия «Марьино» стартовал новый цикл лекций проекта «Школа здоровья», который проведет невролог поликлиники №36 Марьям Галиева Она расскажет о питании при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, о гимнастике для суставов и позвоночника, а также о профилактике и методах лечения болей в спине.