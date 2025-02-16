Россиянам дали советы по поддержке близких, ставших жертвами аферистов

Сергей Рубцовск

Жертвы мошейников разные бывают, некоторые ходят и жалуются каждому встречному: какие они несчастные, хотели баблишка нахаляву срубить, вложившись в пирамиду, а их обули, вот куда смотрит государство, почему их не защитило. А самим мозги включить не судьба, ну хотя бы не трезвонить на каждом углу о своей тупости.