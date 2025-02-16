Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Россиянам дали советы по поддержке близких, ставших жертвами аферистов

Россиянам дали советы по поддержке близких, ставших жертвами аферистов

Если близкий человек стал жертвой мошенников, его нельзя осуждать, посоветовала психолог Дарья Яушева.

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Комментарии
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Сергей Рубцовск
Жертвы мошейников разные бывают, некоторые ходят и жалуются каждому встречному: какие они несчастные, хотели баблишка нахаляву срубить, вложившись в пирамиду, а их обули, вот куда смотрит государство, почему их не защитило. А самим мозги включить не судьба, ну хотя бы не трезвонить на каждом углу о своей тупости.
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19 час.
А
Александр24
Пошёл 76-й год. Бьются мошенники, бьются бедолаги - никак обмануть не могут. Ждём-с...
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13 час.
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