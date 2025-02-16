Если близкий человек стал жертвой мошенников, его нельзя осуждать, посоветовала психолог Дарья Яушева.
Россиянам дали советы по поддержке близких, ставших жертвами аферистов
Комментарии
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Сергей Рубцовск
Жертвы мошейников разные бывают, некоторые ходят и жалуются каждому встречному: какие они несчастные, хотели баблишка нахаляву срубить, вложившись в пирамиду, а их обули, вот куда смотрит государство, почему их не защитило. А самим мозги включить не судьба, ну хотя бы не трезвонить на каждом углу о своей тупости.
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19 час.
А
Александр24
Пошёл 76-й год. Бьются мошенники, бьются бедолаги - никак обмануть не могут. Ждём-с...
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13 час.
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