Бразилия победила Перу (1:0) в 1/2 финала Кубка Америки

В Бразилии продолжается Кубок Америки. Сборная Бразилии победила Перу (1:0) в матче 1/2 финала. Кубок Америки 1/2 финала Бразилия – Перу 1:0 (1:0, 0:0) Дата проведения 6 июля, 02.
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