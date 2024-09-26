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Синоптик Позднякова: теплая погода ожидается в Москве в начале октября

Синоптик Позднякова: теплая погода ожидается в Москве в начале октября

Начало октября в Москве будет теплым, температура воздуха будет превышать климатическую норму. Об этом "Москве 24" рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

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