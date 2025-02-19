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Царьград

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Ну, всё. Шольц и немцы обиделись на "лучшую партию заливистого лая"

Ну, всё. Шольц и немцы обиделись на "лучшую партию заливистого лая"

Шутка заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева про немецкого канцлера Олафа Шольца вызвала в ФРГ волну возмущения.

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