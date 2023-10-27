В Австралии продолжают бушевать лесные пожары

Пожарные в австралийском штате Квинсленд (северо-восток) объявили в пятницу, что они все еще борются с многочисленными пожарами растительности, в результате которых за последние дни погиб один человек и разрушено по меньшей мере 30 домов, сообщает AFP.
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