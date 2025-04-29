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Ивановские новости

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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    И это правда так, если речь идет об использовании сервисов банка.Сбер: кража средс...

В Ивановской области доля врачей старше 50 лет превышает 50%

В Ивановской области доля врачей старше 50 лет превышает 50%

В 2025 году Минтруд России предлагает расширить приём на медицинские специальности в вузах и колледжах, а также сократить отсев студентов, чтобы к 2030 году восполнить нехватку почти 500 тысяч медработников.

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