В Ивановской области доля врачей старше 50 лет превышает 50%

В 2025 году Минтруд России предлагает расширить приём на медицинские специальности в вузах и колледжах, а также сократить отсев студентов, чтобы к 2030 году восполнить нехватку почти 500 тысяч медработников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии