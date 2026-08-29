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Тренер «Крыльев» о 3:3 с «Ахматом»: «Драматургия хорошая, болельщик всегда приходит посмотреть на голы. Сказал в раздевалке, что везет тому, кто много бегает»

Главный тренер « Крыльев Советов » Сергей Булатов оценил игру команды в матче Альфа-Банк РПЛ против « Ахмата » (3:3).

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