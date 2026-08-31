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Барколя о переходе в «Ливерпуль»: «Выиграть АПЛ – одно из самых больших мечтаний в жизни. Надеюсь добиться огромных успехов с клубом»

Вингер Брэдли Барколя поделился эмоциями после подписания контракта с « Ливерпулем ». Мерсисайдцы приобрели вингера у « ПСЖ » за 125+20 млн евро.

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