Супругам участников СВО вручили медали «Жена офицера»

Пятнадцать астраханок получили общественную награду. Медали «Жена офицера» супругам военнослужащих отдельного батальона оперативного назначения Южного ордена Жукова округа Росгвардии вручал председатель совета ветеранов Астраханской области полковник запаса Михаил Щепихин.
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