Правительство предложило разрешить продажу алкоголя во внутренних терминалах аэропортов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому до 30 июня 2026 года предлагается разрешить продажу алкогольной продукции в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров внутренних рейсов, документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.
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