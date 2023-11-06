Правительство предложило разрешить продажу алкоголя во внутренних терминалах аэропортов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому до 30 июня 2026 года предлагается разрешить продажу алкогольной продукции в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров внутренних рейсов, документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.