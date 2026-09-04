ЕС поддержал США по Ирану, но не присоединился к санкциям

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Заявление министра финансов США Скотта Бессента о том, что Евросоюз «официально присоединился» к американской экономической кампании против Ирана, вызвало острую дискуссию.
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