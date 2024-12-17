Эрдоган, закатай губу!

Турецкая пресса пишет о возвращении к проекту строительства газопровода из Катара в Европу. Во многом именно из-за него в свое время началась "гражданская" война в Сирии, ведь Асад отказался предоставить территорию своей страны под трубу.
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