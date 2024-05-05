Депутат Рады Дубинский: в офисе Зеленского паника из-за проблем ВСУ на фронте

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который арестован на Украине за госизмену, заявил о панике в офисе украинского президента Владимира Зеленского из-за провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ), недовольства народа и нежелания украинцев идти на фронт.