Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который арестован на Украине за госизмену, заявил о панике в офисе украинского президента Владимира Зеленского из-за провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ), недовольства народа и нежелания украинцев идти на фронт.
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