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temapenza

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Любите красный, однако он якобы «не ваш»: уверена, что вы просто выбираете не тот подтон

Красный – один из самых выразительных цветов, однако он же и самый требовательный. Один и этот же колер может как освежать, так и, напротив, создавать лицо мерклым.

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