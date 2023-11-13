Сенатор Раскин: президентство Трампа будет похоже на правление Путина и Орбана

Член палаты представителей США, демократ от штата Мэриленд Джейми Раскин заявил, что в случае победы Дональда Трампа в президентской гонке 2024 года, политика Соединенных Штатов будет похожа правление Владимира Путина в России и Виктора Орбана в Венгрии.