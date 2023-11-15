«Думаю, на "Спартак" и "Зенит" в Белоруссии народ бы пошёл»

Игры белорусских футбольных клубов с российскими были бы интересны болельщикам. Так считает футболист «Оренбурга» Михаил Сиваков, комментируя октябрьское заявление министра спорта РФ Олега Матыцина о возможной интеграции команд двух стран.
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