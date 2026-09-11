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Регионы России

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«Адмирал» одержал победу над ЦСКА во втором выездном матче КХЛ

«Адмирал» одержал победу над ЦСКА во втором выездном матче КХЛ

Матч завершился со счётом 4:2 в пользу гостей из Владивостока. Голы за «Адмирал» забросили Оскар Булавчук, Максим Мусоров, Михаил Грасс и Данила Моисеев.

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