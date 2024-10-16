Боец СВО в Воронежской области обвинил жену в растрате его 12 миллионов рублей

Вернувшийся из зоны СВО мужчина обнаружил, что на его имя оформлено 17 кредитов. Мало того, что он оказался должен банкам порядка 3,7 миллиона рублей, он еще лишился заработанных 8,5 миллиона, передает «Мое! Online».