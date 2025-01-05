Вирус «Шестой» добрался до Швеции

Это рисунок новой концепции Saab. Для своего следующего поколения истребителей-беспилотников компания Saab надеется использовать «общую ДНК» для разработки семейства боевых самолётов будущего с экипажем и без него.
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