В России могут ввести новые правила продажи подержанных автомобилей

Гендиректор дилерского холдинга «Рольф» Светлана Виноградова сообщила о подготовке в Минпромторге законопроекта, который обяжет физических лиц проверять техническое состояние автомобилей у официальных дилеров перед продажей, передает «Газета.
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