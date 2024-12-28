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В Салониках открыли первую линию беспилотного метро

В Салониках открыли первую линию беспилотного метро

В городе Салоники (Греция) открыли первую линию беспилотного метро с 14 станциями и музеем. Во ходе строительства, которое стартовало в 2006 году, под землёй обнаружили множество археологических артефактов — было сделано около 300 000 находок.

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