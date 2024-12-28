В Салониках открыли первую линию беспилотного метро

В городе Салоники (Греция) открыли первую линию беспилотного метро с 14 станциями и музеем. Во ходе строительства, которое стартовало в 2006 году, под землёй обнаружили множество археологических артефактов — было сделано около 300 000 находок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)