Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Воеводина – напоминание сербам о «Великой Венгрии»

Воеводина – напоминание сербам о «Великой Венгрии»

Воеводина – напоминание сербам о «Великой Венгрии» В переводе с сербского на венгерский Изощрённая борьба против Александра Вучича, едва ли не единственного европейского политика, не скрывающего симпатий к России, ведётся самыми разными средствами (Эффект сербского домино).

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