Воеводина – напоминание сербам о «Великой Венгрии» В переводе с сербского на венгерский Изощрённая борьба против Александра Вучича, едва ли не единственного европейского политика, не скрывающего симпатий к России, ведётся самыми разными средствами (Эффект сербского домино).