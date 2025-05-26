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Царьград

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ОМПК под брендом «Папа может» планирует продажу бизнеса за миллиарды рублей

ОМПК под брендом «Папа может» планирует продажу бизнеса за миллиарды рублей

Владелец Останкинского мясоперерабатывающего комбината, производящего продукцию под брендом «Папа может», планирует продажу бизнеса.

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